У России нет ни желания, ни ресурсов включать постсоветское пространство в свой состав, однако без России эти страны пропадут. О том, как Москва будет справляться с этими вызовами, рассказал в интервью Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Независимость постсоветских стран основывается на антироссийских настроениях (их многовекторность направлена против России), но они считают, что Россия должна им помогать, подчеркнул эксперт. «Благие намерения - в политический ад»: Злобин назвал «куш» США от распада СССР © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«В таком формате у нас проблемы с другими странами. Наши отношения с Белоруссией сильно пострадали за четверть века, потому что Белоруссия проводила многовекторную политику, действовала против России, но требовала от нас огромную финансово-ресурсную помощь и получала ее. Они к этому привыкли», — сказал Суздальцев.

Судьба этих народов в их собственных руках. Не Россия будет определять их будущее. Но нам бы не хотелось, чтобы их будущее решал НАТО, Китай или Турция, потому что они хотят принять участие в разделе этого пирога, а это уже вопрос нашей безопасности, заявил собеседник издания.

Следовательно, России необходимо переформатировать своё отношение к ближнему зарубежью и политику в регионе, заключил эксперт.

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