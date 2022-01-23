Независимость постсоветских стран основывается на антироссийских настроениях (их многовекторность направлена против России), но они считают, что Россия должна им помогать, подчеркнул эксперт.
«В таком формате у нас проблемы с другими странами. Наши отношения с Белоруссией сильно пострадали за четверть века, потому что Белоруссия проводила многовекторную политику, действовала против России, но требовала от нас огромную финансово-ресурсную помощь и получала ее. Они к этому привыкли», — сказал Суздальцев.
Судьба этих народов в их собственных руках. Не Россия будет определять их будущее. Но нам бы не хотелось, чтобы их будущее решал НАТО, Китай или Турция, потому что они хотят принять участие в разделе этого пирога, а это уже вопрос нашей безопасности, заявил собеседник издания.
Следовательно, России необходимо переформатировать своё отношение к ближнему зарубежью и политику в регионе, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.