Ввод войск ОДКБ в Казахстан являлся по сути спасением Россией государственности страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Государство, которое построил Нурсултан Назарбаев за 30 лет независимости, оказалось нежизнеспособно. Он построил авторитарно-олигархический режим под себя и свою семью, заявил эксперт. Жириновский объяснил, почему «взорвался» Казахстан © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«И на каком-то этапе оказалось, что у Токаева нет ни чиновников, ни силовиков, и даже правящая партия куда-то исчезла. Поэтому были введены войска, чтобы остановить процесс распада государственности…Наши миротворцы были не только в Алма-Ате, но в Нур-Султане. Они охраняли не только резиденцию президента и аэропорт, но даже Нацбанк, штаб-квартиру службы безопасности даже Генштаб казахстанской армии», — сказал Суздальцев.

России необходимо было удержать ситуацию под контролем, иначе территория Казахстана могла попасть в руки кого угодно, начиная от спящих ячеек запрещенного в России ИГИЛ, и заканчивая Китаем, заключил эксперт.

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