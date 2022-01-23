Идеология нынешнего украинского государства предполагает исчезновение России как страны. О том, удастся ли когда-нибудь "накормить Украину", рассказал в интервью Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Апологеты украинского этнического национализма предполагают, что вся территория России вплоть до Камчатки должна перейти в руки Украины, утверждает эксперт. Практика безвозмездной помощи Украине должна прекратиться, уверен Суздальцев. Украина и Польша договорились отражать «агрессию России» © president.gov.ua

«Сейчас некоторые депутаты Госдумы и выходцы из Украины предлагают, чтобы Россия снова взяла на себя ношу по восстановлению Украины. Но за нашу совместную историю мы трижды восстанавливали Украину и трижды ее разворовывали. Сколько ж можно?…По различным экспертным расчётам, наша ресурсная поддержка Украины с 1991 по 2014 год составила от 40 до 80 млрд долларов, причем эта помощь была безвозвратная», — сказал Суздальцев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал фотоотчёт посещения МИД Украины, где на снимках была запечатлена карта "Великой Украины", где в составе страны находятся территории Бреста, Таганрога, плодородные земли Кубани Брянской, Курской и Белгородской областей, а также белорусские города Брест, Пинск и Мозырь, польские Перемышль и Холм.

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