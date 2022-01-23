Минские соглашения актуальны только в том случае, если Киев действительно бы хотел реинтеграции Донбасса в состав Украины, заявил эксперт.
«Но ощущение такое, что они этого не хотят. В том-то и беда. Они хотят территории, но без населения, поэтому выборы и амнистия для них не имеют смысла. И Крым им нужен без проживающих там людей», — сказал Суздальцев.
Минские соглашения были подписаны с международными гарантами, под ними подписывался и Донбасс, и в нашем понимании международных отношений, договоры должны выполняться. Такая позиция остается, заключил эксперт.
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