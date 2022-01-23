Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением ввести против России "превентивные санкции", не дожидаясь "вторжения на Украину". Это в интервью Украина.ру прокомментировал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Предложение ввести санкции против России за то, что она не делала — это инициатива Киева. Санкции за само существование России как государства — это уже нечто большее, чем империализм, отметил эксперт. «Санкции всех против всех»: Безпалько назвал условие признания Донбасса © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Позиция Москвы понятна. Вы обвиняете нас в агрессии, но за последние четыре столетия Россия пережила массу вторжений, некоторые из которых закончились на Волге и приводили к сожжению Москвы. Но мы оказываемся в чем-то виноваты. У России плохой опыт взаимодействия с Западом. Все это заканчивалось обманом», — сказал Суздальцев.

Киев пытается проводить политику уничтожения России руками Запада путём введения санкций просто за то, что мы русские и говорим на русском языке, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.