США и Запад считают, что у России не может быть сферы влияния, и отстаивают право расширения НАТО на восток, в то время как официальная Москва утверждает своё право на зону безопасности. Эти противоречия очень жёсткие, отметил эксперт.

Эстония призвала ФРГ одобрить поставки оружия НАТО Украине
Эстония призвала ФРГ одобрить поставки оружия НАТО Украине
© The U.S. Army

«Единственное, что вряд ли США жаждут, чтобы началась война между Россией и Украиной, да и у Москвы такого желания нет. Идет борьба с тенью. Это борьба общих недоверий друг другу. Вашингтон не доверяет российским заверениям, что Россия не будет нападать на Украину, а Москва не верит обещаниям Вашингтону», — сказал Суздальцев.

Украина в этой ситуации занимает роль мелкого хулигана, который пытается стравить во дворе разные группировки. Но на эти провокации дает ответы МИД в лице Марии Захаровой. Россия и Запад давно бы договорились, если бы Киев хоть как-то начал выполнять Минские соглашения, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.