Между Москвой и Вашингтоном нет никаких договорённостей в части постсоветского пространства, однако ни Россия, ни США не желают войны на Украине, уверен специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

США и Запад считают, что у России не может быть сферы влияния, и отстаивают право расширения НАТО на восток, в то время как официальная Москва утверждает своё право на зону безопасности. Эти противоречия очень жёсткие, отметил эксперт. Эстония призвала ФРГ одобрить поставки оружия НАТО Украине © The U.S. Army

«Единственное, что вряд ли США жаждут, чтобы началась война между Россией и Украиной, да и у Москвы такого желания нет. Идет борьба с тенью. Это борьба общих недоверий друг другу. Вашингтон не доверяет российским заверениям, что Россия не будет нападать на Украину, а Москва не верит обещаниям Вашингтону», — сказал Суздальцев.

Украина в этой ситуации занимает роль мелкого хулигана, который пытается стравить во дворе разные группировки. Но на эти провокации дает ответы МИД в лице Марии Захаровой. Россия и Запад давно бы договорились, если бы Киев хоть как-то начал выполнять Минские соглашения, заключил эксперт.

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