"Жить по-новому" (лозунг времён правления экс-президента Петра Порошенко) - не значит перекрашивать перила в сине-жёлтый. Украине требуется новая система общественных отношений, уверен директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

На Украине осталось все самое негативное, что было в СССР. В результате "декоммунизации" ровным счётом ничего в стране не изменилось к лучшему, уверен эксперт.

«У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной», — сказал Золотарёв.

Децентрализация приведёт к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии, заявил эксперт.

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