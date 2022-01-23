На Украине осталось все самое негативное, что было в СССР. В результате "декоммунизации" ровным счётом ничего в стране не изменилось к лучшему, уверен эксперт.
«У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной», — сказал Золотарёв.
Децентрализация приведёт к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии, заявил эксперт.
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