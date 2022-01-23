«У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной.
Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии. На какой-то исторический период это решило бы проблемы и противоречия», — сказал эксперт.
Но сейчас, уверен он, ситуация зашла слишком далеко, и из выполнения «Минска» будут следовать уже совсем другие выводы. А именно — Донбасс принудил Киев дать ему больше прав и смог отстоять свою идентичность, так «почему этого не могут сделать Закарпатье или Буковина?».
Полностью интервью с Андреем Золотарёвым можно прочитать здесь.