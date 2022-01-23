Выполнение Минских соглашений для Украины равносильно демонстрации слабости, ведь пойдя на уступки Донбассу, Киев даст понять другим регионам, что власть прогибается. В более отдаленной перспективе это почти неминуемо приведет к распаду государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Золотарёв

«У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной.

Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии. На какой-то исторический период это решило бы проблемы и противоречия», — сказал эксперт.

Загнанный в угол: Золотарёв объяснил, чего Запад хочет от Зеленского © AP, Efrem Lukatsky

Полностью интервью с Андреем Золотарёвым можно прочитать здесь.