«Порошенко же прожженный политик. Зеленского начнут шатать, начиная с экономических вопросов. Судя по всему, Порошенко будет делать ставку на досрочные выборы. Это само по себе хорошо для Зеленского, поскольку Порошенко еще с конца осени готовился к Майдану, были закуплены палатки, экраны и сцена. Старые технологии», — сказал Золотарёв.
Единственное, что сдерживает Порошенко от поджигания фаеров и покрышек — это отсутствие согласования с посольством США, что делает Майдан «по определению контрафактным».
Полностью интервью с Андреем Золотарёвым можно прочитать здесь.