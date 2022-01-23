Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру рассказал, что у бывшего президента Петра Порошенко давно готов драматический сценарий возмездия для нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, только «старшие не разрешают»

«Порошенко же прожженный политик. Зеленского начнут шатать, начиная с экономических вопросов. Судя по всему, Порошенко будет делать ставку на досрочные выборы. Это само по себе хорошо для Зеленского, поскольку Порошенко еще с конца осени готовился к Майдану, были закуплены палатки, экраны и сцена. Старые технологии», — сказал Золотарёв.

Чекистский мятеж? Эксперт о том, какую роль в беспорядках в Казахстане сыграли глава КНБ Масимов и Китай © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

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