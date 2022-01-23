Вопреки расхожему мнению, что Белому дому выгодна ситуация «ни войны, ни мира» на Украине, президент США Джо Байден серьезно заинтересован в выполнении Минских соглашений, как к ключу против сближения России и Китая. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Мы помним, что давление на Минск после выборов 2020 года не привело к желаемому результату, и то же самое они понимают в отношении России. Хотя [госсекретарь США Энтони] Блинкен в команде Байдена относится к той части, которая считает основной проблемой Россию, их больше беспокоят огромные амбиции Китая. Если они не договорятся с Россией, то это приведет к сближению Москвы и Пекина, вот они и ищут какие-то компромиссы», — заключил эксперт.

Одним из них, уверен аналитик, может быть выполнение Минских соглашений, которые выгодны России, поскольку превращают Украину в конфедерацию вроде Боснии и Герцеговины и предохраняют от «резких геополитических телодвижений».