Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины не бояться российского «вторжения», в то время как на Западе украинцев Москвой активно пугают. Эту ситуацию в интервью Украина.ру прокомментировал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

«Это результат переговоров с [госсекретарем США Энтони] Блинкеным. Учитывая, что они были закрыты от посторонних глаз, очевидно, что Блинкен склонял Зеленского к политической части Минских соглашений, чего Киев не хочет, и не может делать», — сказал эксперт.

Политолог Серенко объяснил, что было бы с Казахстаном, если бы январский мятеж удался © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк Джо Байден все равно требует выполнения договоренностей, причем «без дальнейшего редактирования и изъятия».

«Он (Зеленский — ред.) дает понять, что Киев к этому подталкивают, но мы на это не пойдем. Между строк читается ответ. Визит Блинкена эффекта не достиг. Зеленский остается практически в ситуации загнанного в угол. На него оказывается внешнее давление по выполнению «Минска», у него серьезные внутренние проблемы», — заключил Золотарёв.

В скором времени, предположил он, Запад может прийти к выводу о том, что система не работает, и тогда Минские соглашения придется выполнять уже новой украинской власти.

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