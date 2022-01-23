Если бы январская попытка захвата власти в Казахстане удалась, она привела бы либо к очередному 30-летнему правлению людей Назарбаева без Назарбаева, либо следом за этим могла последовать гражданская война или новый цикл переворотов, рассказал глава Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«Для меня до сих пор интересной загадкой остается китайская роль в этих событиях. Отмечу, что когда президент Путин объявил о вводе войск ОДКБ, появилась информация, что ШОС тоже был готов отправить туда свои войска (а ШОС это практически Китай). По сути российские войска опередили китайцев. Если бы туда не ввели ОДКБ и вошли бы китайские войска, это был бы иной расклад в республике и в регионе в целом. Учитывая связи главы КНБ Масимова с Пекином, это тоже выглядит весьма любопытно», — рассуждает Серенко.

Это не значит, что китайские товарищи приложили руку к организации мятежа. У нас нет таких доказательств. Но наличие разных закулисных связей у людей, причастность которых к мятежу установлена, позволяет нам рассматривать самые разные конспирологические версии. И пока за это сложно кого-то упрекать, потому что когда нет одной убедительной версии, приходится рассматривать самые разные, заключил собеседник издания.

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