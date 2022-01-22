Гилмор, представлявший в ОБСЕ администрацию экс-президента Дональда Трампа, рассказывал в статье о якобы проводимой РФ агрессивной политике по отношению к соседним странам и, в частности, о подготавливаемом вторжении на Украину.
«Вторжение станет следующим решающим шагом на пути к достижению стратегической цели Путина: восстановлению старого советского блока», — заявил экс-дипломат.
Он не уточнил, означают ли слова «старый советский блок» собственно СССР или же Варшавский договор.
Гилмор также призвал к расширению блока НАТО за счёт Швеции и Финляндии.
«Швеция и Финляндия, традиционно нейтральные, теперь понимают, что им грозит "финляндизация". Пришло время Соединённым Штатам агрессивно завербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО», — предложил республиканец.
Термин «финляндизация», использующийся в западном политическом жаргоне, имеет негативное значение и означает подчинение политики страны политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета.
Между тем, послевоенная «финляндизированная» Финляндия стала мирной демилитаризованной страной с полным плюрализмом политических мнений. Кроме того, успешная торговля страны с Советским Союзом способствовала росту финской промышленности.
Гилмор не объяснил, в чём, по его мнению, выражается грозящая Швеции и Финляндии «финляндизация».