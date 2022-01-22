Гилмор, представлявший в ОБСЕ администрацию экс-президента Дональда Трампа, рассказывал в статье о якобы проводимой РФ агрессивной политике по отношению к соседним странам и, в частности, о подготавливаемом вторжении на Украину.

«Вторжение станет следующим решающим шагом на пути к достижению стратегической цели Путина: восстановлению старого советского блока», — заявил экс-дипломат.

Он не уточнил, означают ли слова «старый советский блок» собственно СССР или же Варшавский договор.

«Финляндизация»: мирный переход к демократии
«Финляндизация»: мирный переход к демократии
© РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гилмор также призвал к расширению блока НАТО за счёт Швеции и Финляндии.

«Швеция и Финляндия, традиционно нейтральные, теперь понимают, что им грозит "финляндизация". Пришло время Соединённым Штатам агрессивно завербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО», — предложил республиканец.

Термин «финляндизация», использующийся в западном политическом жаргоне, имеет негативное значение и означает подчинение политики страны политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета.

«Я не шучу». Финский эксперт сказал, как правильно провести «финляндизацию» Украины
«Я не шучу». Финский эксперт сказал, как правильно провести «финляндизацию» Украины
© commons.wikimedia.org, Petri Krohn
Между тем, послевоенная «финляндизированная» Финляндия стала мирной демилитаризованной страной с полным плюрализмом политических мнений. Кроме того, успешная торговля страны с Советским Союзом способствовала росту финской промышленности.

Гилмор не объяснил, в чём, по его мнению, выражается грозящая Швеции и Финляндии «финляндизация».