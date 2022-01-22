Бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что наступил удобный момент для расширения блока НАТО за счёт нейтральных Швеции и Финляндии. Об этом он написал 21 января в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy

Гилмор, представлявший в ОБСЕ администрацию экс-президента Дональда Трампа, рассказывал в статье о якобы проводимой РФ агрессивной политике по отношению к соседним странам и, в частности, о подготавливаемом вторжении на Украину.

«Вторжение станет следующим решающим шагом на пути к достижению стратегической цели Путина: восстановлению старого советского блока», — заявил экс-дипломат.

Он не уточнил, означают ли слова «старый советский блок» собственно СССР или же Варшавский договор. «Финляндизация»: мирный переход к демократии © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Гилмор также призвал к расширению блока НАТО за счёт Швеции и Финляндии.

«Швеция и Финляндия, традиционно нейтральные, теперь понимают, что им грозит "финляндизация". Пришло время Соединённым Штатам агрессивно завербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО», — предложил республиканец.

Термин «финляндизация», использующийся в западном политическом жаргоне, имеет негативное значение и означает подчинение политики страны политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета.

«Я не шучу». Финский эксперт сказал, как правильно провести «финляндизацию» Украины © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Гилмор не объяснил, в чём, по его мнению, выражается грозящая Швеции и Финляндии «финляндизация».