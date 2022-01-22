В палату представителей США внесли очередной законопроект с антироссийскими санкциями. Документ подготовил председатель международного комитета палаты, демократ Грегори Микс, сообщила 21 января пресс-служба комитета

Проект предполагает санкции против газопровода «Северный поток — 2», добывающей индустрии, как минимум трёх финансовых организаций, госдолга РФ, президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.

«Сегодня конгрессмен Грегори В. Микс, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, представил закон, который накажет Россию, заставив её столкнуться с экономическими и другие последствиями, если она продолжит вторгаться на Украину или подрывать её суверенитет», — говорится в заявлении.

Politico: Администрация Байдена убеждает сенаторов-демократов не голосовать за антироссийские санкции © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк Тедом Крузом, который предусматривал немедленное введение президентом США санкций против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», и ряда их сотрудников.

Россия не раз отвергала обвинения США в «агрессивных действиях» против Украины, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.