Бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал исключить Россию и Белоруссию из организации. Об этом он написал 21 января в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy

Гилмор, представлявший в ОБСЕ администрацию экс-президента Дональда Трампа, призвал наказать Россию за якобы проводимую ей агрессивную политику по отношению к соседним странам.

«Россия должна стать изгоем среди цивилизованных наций. Нужно приложить усилия, чтобы исключить Россию из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ», — заявил Гилмор.

Уроки рисования: как западные СМИ планируют «российскую агрессию» © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Москва считает, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог для размещения дополнительной военной техники НАТО вблизи российских границ.