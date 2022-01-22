Гилмор, представлявший в ОБСЕ администрацию экс-президента Дональда Трампа, призвал наказать Россию за якобы проводимую ей агрессивную политику по отношению к соседним странам.
«Россия должна стать изгоем среди цивилизованных наций. Нужно приложить усилия, чтобы исключить Россию из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ», — заявил Гилмор.
Экс-посол указал, что если ОБСЕ не последует его совету и не исключит из своих рядов РФ и её «сателлита» Белоруссию, то Вашингтону следует прекратить финансирование этой организации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Москва считает, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог для размещения дополнительной военной техники НАТО вблизи российских границ.