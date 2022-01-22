Украинский ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был замечен вблизи российской границы, к которой приблизился на расстояние в 200 метров. Об этом сообщает 22 января сайт «Военное дело»

Как сообщается в опубликованной на сайте статье, БПЛА был поднят в воздух с авиабазы в Харькове, и приблизился к границам Белгородской области РФ.

«Сервис слежения за летательными аппаратами ADS-B Exchange зафиксировал приближение беспилотника к государственным границам России на 200 метров», — сообщается в статье.

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Пётр Порошенко, на тот момент президент страны, говорил, что беспилотники могут быть оснащены высокоточным вооружением, которое сможет уничтожать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения, а также поражать морские цели.