Выступая перед нидерландскими парламентариями, Хукстра также заявил о скорой отправке двух истребителей F-35 на авиабазу в Болгарии. Оттуда самолёты смогут оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на российской границе.
«Нидерланды также работают над созданием группы киберэкспертов, которые помогут Украине справиться с кибератаками», — указывает издание.
В последние месяцы западные СМИ и политические деятели утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной, что якобы указывает на подготовку вторжения в эту страну.
В Москве отмечают, что перемещение вооруженных сил в пределах территории государства никого не должно волновать, а РФ никому не угрожает.