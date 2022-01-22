Нидерланды готовы оказать военную помощь Украине, заявил министр иностранных дел этой страны Вопке Хукстра. Об этом сообщило 21 января издание DutchNews

Выступая перед нидерландскими парламентариями, Хукстра также заявил о скорой отправке двух истребителей F-35 на авиабазу в Болгарии. Оттуда самолёты смогут оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на российской границе. Канада собирается перебросить на Украину сотни военнослужащих © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Нидерланды также работают над созданием группы киберэкспертов, которые помогут Украине справиться с кибератаками», — указывает издание.

В последние месяцы западные СМИ и политические деятели утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной, что якобы указывает на подготовку вторжения в эту страну.

В Москве отмечают, что перемещение вооруженных сил в пределах территории государства никого не должно волновать, а РФ никому не угрожает.