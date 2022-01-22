Французская армия и её союзники по НАТО готовятся к войне против России на территории прибалтийских государств. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 января во французской газете Le Figaro

Статья начинается с описания тренировки экипажа французского танка «Леклерк», отрабатывающего, во взаимодействии с лёгким бронеавтомобилем сопровождения, действия по защите от противотанковых управляемых снарядов, имеющихся на вооружении российской армии. «Мы должны выйти из НАТО». Кандидат французских левых бросил вызов Альянсу © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

По словам автора, на всей территории прибалтийских стран отмечено присутствие солдат блока НАТО.

Военные готовят позиции в лесах и болтах, при этом к местным русскоязычным жителям они относятся с недоверием, сообщает газета

В статье сообщается, что командование войсками НАТО в Латвии осуществляют канадские военные, а в Литве — немецкие.