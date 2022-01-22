Статья начинается с описания тренировки экипажа французского танка «Леклерк», отрабатывающего, во взаимодействии с лёгким бронеавтомобилем сопровождения, действия по защите от противотанковых управляемых снарядов, имеющихся на вооружении российской армии.
По словам автора, на всей территории прибалтийских стран отмечено присутствие солдат блока НАТО.
Военные готовят позиции в лесах и болтах, при этом к местным русскоязычным жителям они относятся с недоверием, сообщает газета
В статье сообщается, что командование войсками НАТО в Латвии осуществляют канадские военные, а в Литве — немецкие.