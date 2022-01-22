Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США рассматривают военные меры против РФ в случае эскалации на Украине. Об этом она заявила 20 января в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV

Томас-Гринфильд утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, планируют ли США принимать, кроме экономических, ещё и военные меры в случае вторжения российских войск на Украину.

«Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — сказала постпред США. Половина украинцев верит в угрозу «вторжения РФ» - опрос © "Рейтинг"

Она также напомнила о военной помощи, предоставляемой США Украине.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину.

В Москве отвечают, что заявления о «российской агрессии» беспочвенны и используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных с Россией регионах.