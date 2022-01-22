Томас-Гринфильд утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, планируют ли США принимать, кроме экономических, ещё и военные меры в случае вторжения российских войск на Украину.
«Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа», — сказала постпред США.
Она также напомнила о военной помощи, предоставляемой США Украине.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину.
В Москве отвечают, что заявления о «российской агрессии» беспочвенны и используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных с Россией регионах.