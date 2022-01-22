Сенатор РФ Алексей Пушков призвал проявить жёсткость на переговорах с Молдавией по вопросам, связанным с поставками российского газа, после заявления президента страны Майи Санду. Об этом российский политик написал 22 января в своём Telegram

Ранее в интервью румынскому телеканалу Pro TV Санду заявила, что Россия якобы спровоцировала вооружённый конфликт в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии выйти из состава СССР. «Хуже, чем диктатор Уганды»: молдавский политик о прозападных властях страны © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанк

«При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишинёвского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — её дело, не наше», — указал Пушков.

Приднестровье, населённое в основном русскими, украинцами и молдаванами, вышло из состава Молдавии в ответ на приход к власти в республике местных националистов ещё до распада СССР.

С 1992 года, когда произошла неудавшаяся попытка властей Молдавии силой вернуть этот регион, он остаётся неподконтрольной Кишинёву территорией.