Диалог, который Молдавия ведёт с Россией, является сложным, но необходимым. Об этом заявила президент этой страны Майя Санду 21 декабря в интервью румынскому телеканалу Pro TV

«Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне — мы хотели бы ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера», — сказала Санду.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Молдавский эксперт объяснил, что на самом деле сказала Майя Санду о миротворцах в Приднестровье © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Основную часть боеприпасов было завезено туда после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и других европейских стран.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.

Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия в регионе и охрана склада в Колбасне.



Приднестровье, населённое в основном русскими, украинцами и молдаванами, вышло из состава Молдавии в ответ на приход к власти в республике местных националистов ещё до распада СССР. С 1992 года, когда произошла неудавшаяся попытка властей Молдавии силой вернуть этот регион, он остаётся неподконтрольной Кишинёву территорией.