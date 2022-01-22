«Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне — мы хотели бы ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера», — сказала Санду.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Основную часть боеприпасов было завезено туда после вывода советских войск из ГДР, Чехословакии и других европейских стран.
На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России.
Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия в регионе и охрана склада в Колбасне.
Приднестровье, населённое в основном русскими, украинцами и молдаванами, вышло из состава Молдавии в ответ на приход к власти в республике местных националистов ещё до распада СССР. С 1992 года, когда произошла неудавшаяся попытка властей Молдавии силой вернуть этот регион, он остаётся неподконтрольной Кишинёву территорией.