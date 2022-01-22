Предложенный Центробанком России запрет криптовалют приведёт к оттоку из страны ИТ-специалистов и повредит её экономике. Об этом заявил 22 января российский предприниматель Павел Дуров

По словам Дурова, ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты, основанные на технологии блокчейн. Он добавил, что блокчейн повышает эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства.

«Решения на базе распределенных реестров, использующих в качестве единиц расчета криптовалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века», — указал Дуров.

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Далее предприниматель заявил, что Россия является одним из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Он сказал, что понимает стремление к регулированию обращения криптовалют, но выступил против их тотального запрета.