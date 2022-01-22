По словам Дурова, ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты, основанные на технологии блокчейн. Он добавил, что блокчейн повышает эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства.
«Решения на базе распределенных реестров, использующих в качестве единиц расчета криптовалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века», — указал Дуров.
Он также привёл пример соседних с Россией стран — «от Украины до Узбекистана», которые, по его словам, принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна, потому что не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса.
Далее предприниматель заявил, что Россия является одним из лидеров по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. Он сказал, что понимает стремление к регулированию обращения криптовалют, но выступил против их тотального запрета.