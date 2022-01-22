Порошенко утверждал, что для войны с Украиной Россия задействует авиацию и крылатые и оперативно-тактические ракеты. По мнению политика, наступление на Украину крупных российских танковых соединений маловероятно.
«Путин имеет возможность вести полномасштабную войну, и война может начаться в любое время», — заявил Порошенко.
Экс-президент Украины также утверждал, что для «победы» над Москвой необходимо укреплять обороноспособность страны, вводить антироссийские санкции и заставить РФ переоценить свои силы.
Киевский режим, вслед за правительством США, утверждает, что Россия готовит «вторжение» на Украину. Правительство РФ неоднократно заявляло, что ни на кого не собирается нападать и никому не угрожает.