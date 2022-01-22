Россия может вести полномасштабную войну с Украиной, не переходя её границу. Об этом бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил 21 января в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

Порошенко утверждал, что для войны с Украиной Россия задействует авиацию и крылатые и оперативно-тактические ракеты. По мнению политика, наступление на Украину крупных российских танковых соединений маловероятно.

«Путин имеет возможность вести полномасштабную войну, и война может начаться в любое время», — заявил Порошенко.

Агрессия зимы. Зачем Кличко готовит киевлян к обороне от России © kyivcity.gov.ua

Киевский режим, вслед за правительством США, утверждает, что Россия готовит «вторжение» на Украину. Правительство РФ неоднократно заявляло, что ни на кого не собирается нападать и никому не угрожает.