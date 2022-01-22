Первая партия американских вооружений из США поступила на Украину ночью 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское посольство в Киеве

Ранее представитель Госдепартамента США Джен Псаки сообщила журналистам, что США намерены продолжать поставки летальных вооружений на Украину и очередные поставки произойдут в течение ближайших недель. Эксперт: Донбасс готов дать отпор врагу © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Первая партия помощи, которую недавно постановил отправить на Украину президент (США Джо) Байден, прибыла на Украину ночью. Эта партия включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины», — сообщается в Twitter-аккаунте посольства.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что ситуация в Донбассе вызывает серьёзную озабоченность: на протяжении месяцев фиксируется стягивание Украиной тяжёлых вооружений и сил в зону конфликта.

В Москве не исключают, что киевские власти планируют решить конфликт в Донбассе силовым методом при молчаливом одобрении стран НАТО. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе и последовательно отказывается от прямого диалога с республиками Донбасса.