Ограничительные меры включают блокирование активов — ограничение права лица пользоваться принадлежащим ему имуществом, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, остановку финансовых операций.
В санкционном списке, подписанном Зеленским, присутствуют замминистра внутренних дел Крыма Алексей Дмитриев, начальник управления МВД Севастополя Павел Гищенко, и. о. главы ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, прокурор Севастополя Марк Большедворский, военный прокурор Черноморского флота Алексей Найда, судьи Верховного, арбитражного, гарнизонного военного, районных и других судов Крыма.
Кроме того, Зеленский ввел санкции на пять лет против граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, которое осуществляет подряд на строительство культурно-образовательного кластера в Крыму.