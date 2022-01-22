Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о персональных санкциях против ряда российских судей и чиновников, а также граждан Австрии. Об этом сообщают РИА Новости 22 января

Ограничительные меры включают блокирование активов — ограничение права лица пользоваться принадлежащим ему имуществом, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, остановку финансовых операций. Секретарь СНБО Украины потребовал у Запада больше оружия © Facebook, Олексій Данілов

В санкционном списке, подписанном Зеленским, присутствуют замминистра внутренних дел Крыма Алексей Дмитриев, начальник управления МВД Севастополя Павел Гищенко, и. о. главы ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, прокурор Севастополя Марк Большедворский, военный прокурор Черноморского флота Алексей Найда, судьи Верховного, арбитражного, гарнизонного военного, районных и других судов Крыма.

Кроме того, Зеленский ввел санкции на пять лет против граждан Австрии, связанных с архитектурным бюро COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, которое осуществляет подряд на строительство культурно-образовательного кластера в Крыму.