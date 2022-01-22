По сообщениям американских официальных лиц, письменный ответ на предложения Москвы будет готов на следующей неделе.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила надежду на то, что за этим последует новая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете, но высокопоставленный сотрудник Госдепартамента признал, что Кремль может опубликовать его», — сообщает издание.
В конце 2021 года Россия опубликовала свои предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР.