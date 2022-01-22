США попросили российскую сторону не публиковать свой ответ на её предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщила 21 декабря американская газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники

По сообщениям американских официальных лиц, письменный ответ на предложения Москвы будет готов на следующей неделе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила надежду на то, что за этим последует новая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен: путешествие из Киева в Женеву © AP, Alex Brandon

«Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете, но высокопоставленный сотрудник Госдепартамента признал, что Кремль может опубликовать его», — сообщает издание.

В конце 2021 года Россия опубликовала свои предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР.