При этом журналисты канала ссылаются на «многочисленные источники, знакомые с этой темой».
Однако представитель Госдепартамента заявил, что пока ему нечего объявлять по данному вопросу. Представитель посольства США на Украине от комментариев отказался.
«Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину о том, что "вероятно, уже на следующей неделе начнут эвакуацию" семей дипломатов из посольства в Киеве», — утверждает телекомпания.
По словам телекомпании, президент Украины Владимир Зеленский указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что эвакуация персонала американского посольства была бы «чрезмерной реакцией» на обострение обстановки вокруг Украины.
Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину.
В Москве отвечают, что заявления о «российской агрессии» беспочвенны и используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных с Россией регионах.