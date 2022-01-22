Посольство США на Украине обратилось к Госдепартаменту за разрешением покинуть территорию Украины всему «вспомогательному персоналу» этого учреждения и членам их семей. Об этом сообщает 22 января американская телекомпания CNN

При этом журналисты канала ссылаются на «многочисленные источники, знакомые с этой темой».



Однако представитель Госдепартамента заявил, что пока ему нечего объявлять по данному вопросу. Представитель посольства США на Украине от комментариев отказался.

«Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил CNN, что США проинформировали Украину о том, что "вероятно, уже на следующей неделе начнут эвакуацию" семей дипломатов из посольства в Киеве», — утверждает телекомпания.

По словам телекомпании, президент Украины Владимир Зеленский указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что эвакуация персонала американского посольства была бы «чрезмерной реакцией» на обострение обстановки вокруг Украины. Захарова назвала провокацией заявления США об эвакуации посольства из Украины © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину.

В Москве отвечают, что заявления о «российской агрессии» беспочвенны и используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных с Россией регионах.