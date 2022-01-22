Бывший спикер и депутат Рады Дмитрий Разумков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказать в Раде на закрытом заседании во вторник, чего ждать Украине извне. Об этом 21 января он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24»

«Я хотел бы обратиться к президенту и пригласить его все-таки не в студию, а в украинский парламент во вторник, чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады Украины донес информацию, что на самом деле происходит в Украине. Если он не может это сказать, выйдя к микрофону, то об этом должна знать Рада», — заявил Разумков.

По его словам, это необходимо в первую очередь самому Зеленскому, поскольку без Рады, как бы ему не хотелось, руководить государством он не сможет. Мне стыдно: Разумков о заявлении Зеленского про Харьков

Ранее Разумков также раскритиковал риторику Зеленского по поводу ситуации с безопасностью страны, которая на Западе им преподносится по одному, а украинцам кардинально по-другому. Бывший спикер заявил, что ему за это стыдно.

Накануне Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.

Утром в пятницу The Washington Post обнародовал интервью Зеленского, который оценил вероятность якобы нападения России на Украину, а также предположил, что якобы захват начнется с Харькова.

Между тем российское руководство неоднократно заявляло о том, что не собирается вести войну на Украине, а гражданский конфликт на востоке страны считает внутренним делом Украины. Ни одна из международных организаций, признанных в ООН и ЕС, не смогла найти подтверждения фактов участия российских войск в гражданской войне на территории Украины. Поэтому никакой войны между Россией и Украиной, как утверждает украинский президент, нет.