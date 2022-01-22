Бывший спикер и депутат Рады Дмитрий Разумков раскритиковал риторику президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации с безопасностью страны, когда западу им преподносится одно, а украинцам кардинально другое. Такое мнение 21 января он выразил в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24»

«В первую очередь я все же хотел бы вернуться к заявлению о Харькове. Потому что такие заявления, которые звучат, мне за них стыдно… Все мы получили много звонков сегодня… Люди действительно слышат такую позицию от президента и не понимают, что им делать. С одной стороны, два дня назад мы слышим о том, что все хорошо, и с нами говорят, как с детьми. А с другой стороны через два дня иностранным партнерам говорят другое. Где правда? Так не работает ни политика, ни дипломатия», — заявил Разумков.

По его мнению, в настоящее время Зеленского больше волнует личный рейтинг и борьба с политическими оппонентами внутри страны.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который также присутствовал на программе, заявил, что Зеленский выбрал ошибочную форму диалога с украинцами, поскольку он похож на беседу с «глубоко больными людьми». Зеленский считает украинцев глубоко больными людьми - бывший глава МВД Аваков

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.

Утром в пятницу The Washington Post обнародовал интервью Зеленского, который оценил вероятность якобы нападения России на Украину, а также предположил, что якобы захват начнется с Харькова.

Между тем российское руководство неоднократно заявляло о том, что не собирается вести войну на Украине, а гражданский конфликт на востоке страны считает внутренним делом Украины. Ни одна из международных организаций, признанных в ООН и ЕС, не смогла найти подтверждения фактов участия российских войск в гражданской войне на территории Украины. Поэтому никакой войны между Россией и Украиной, как утверждает украинский президент, нет.