«Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Но я говорю, что точно не буду другом Зеленского. Я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будет моим другом. И это я знаю. Но сегодня я призываю, мы все должны объединиться перед реальной угрозой. Потому что недооцененная угроза, это тоже преступление», — заявил он.
Кроме Порошенко на эфир также пришел экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и бывший премьер Арсений Яценюк. Все они заявили, что в субботу по инициативе Яценюка они подпишут соглашение о совместных действиях якобы для спасения Украины. По их словам, члены партии монобольшинства «Слуга народа» тоже приглашены, но вряд ли явятся.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.
Между тем российское руководство неоднократно заявляло о том, что не собирается вести войну на Украине, а гражданский конфликт на востоке страны считает внутренним делом Украины. Ни одна из международных организаций, признанных в ООН и ЕС, не смогла найти подтверждения фактов участия российских войск в гражданской войне на территории Украины. Поэтому никакой войны между Россией и Украиной, как утверждает украинский президент, нет.