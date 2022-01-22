Бывший президент Украины Петр Порошенко, который обвиняется в государственной измене, сначала заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский никогда не будет ему другом, а потом призвал объединиться ради сохранения страны. Об этом 21 января он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24»

«Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Но я говорю, что точно не буду другом Зеленского. Я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будет моим другом. И это я знаю. Но сегодня я призываю, мы все должны объединиться перед реальной угрозой. Потому что недооцененная угроза, это тоже преступление», — заявил он.

Кроме Порошенко на эфир также пришел экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и бывший премьер Арсений Яценюк. Все они заявили, что в субботу по инициативе Яценюка они подпишут соглашение о совместных действиях якобы для спасения Украины. По их словам, члены партии монобольшинства «Слуга народа» тоже приглашены, но вряд ли явятся. Не погрешив не покаешься. Порошенко пришел к Шустеру на шоу, которое закрыл

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.

Между тем российское руководство неоднократно заявляло о том, что не собирается вести войну на Украине, а гражданский конфликт на востоке страны считает внутренним делом Украины. Ни одна из международных организаций, признанных в ООН и ЕС, не смогла найти подтверждения фактов участия российских войск в гражданской войне на территории Украины. Поэтому никакой войны между Россией и Украиной, как утверждает украинский президент, нет.