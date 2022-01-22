Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый нынешней властью в государственной измене, пришел в пятницу, 21 января, на эфир к журналисту Савику Шустеру, который после закрытия его программы пять лет назад, заявил, что это было сделано по личной просьбе бывшего президента, то есть Порошенко

Программа «Свобода слова с Савиком Шустером» с участием Порошенко 21 января транслировалась в эфире телеканала «Украина 24», принадлежащего самому богатому украинцу Ринату Ахметову.

«Спасибо, Савик, за приглашение… Мы сегодня все у вас, вы нас пригласили. Я вас благодарю. И президент должен быть здесь», — начал Порошенко, продолжив словами о том, что в настоящее время на Украине ситуация кардинально поменялась.

По его словам, якобы при его каденции Украина была сильнее, а риторика Москвы по отношению вступления Украины в НАТО не была настолько категоричной, как сегодня.

Шустер много лет вел наиболее рейтинговые политические ток-шоу на разных украинских телеканалах. Из-за противоречий с предыдущей властью у журналиста были проблемы с продлением разрешения на работу, и в 2016 году, когда президентом страны был Петр Порошенко, его программу закрыли, после чего Шустер был вынужден покинуть страну. Зеленский считает украинцев глубоко больными людьми - бывший глава МВД Аваков

Именно в студии Савика Шустера была записана знаменитая фраза Порошенко: «Я приверженец свободы слова. Мне, может, не нравится, что происходит на канале, но я отдам жизнь, чтобы она была». После того, как телеканал Шустера закрыли, фраза Порошенко стала символом притеснений украинских медиа и давления на журналистов. В начале мая 2019 года, после того, как президентом Укораины стал Владимир Зеленский, Шустер вернулся на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Шустеру на пресс-марафоне в ноябре прошлого года, что тот через свое шоу «Свобода слова» на канале «Украина 24» раскачивает обстановку в стране.