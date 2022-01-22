Президент Украины Владимир Зеленский выбрал ошибочную форму диалога с украинцами, поскольку он похож на беседу с «глубоко больными людьми». Об этом 21 января бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина 24»

«Что я ждал от этого обращения? Во-первых, не говорить с украинцами, как с малыми детьми. Потому что этот разговор был, как или с несмышленым ребенком, или с глубоко больным человеком под названием «все будет хорошо». Нужно сказать правду — ситуация непростая. Ситуация тяжелая, но я делаю это и это, и кроме того, мы значительно сильнее», — заявил Аваков.

Кроме Авакова на эфир пришел бывший премьер Арсений Яценюк и подозреваемый в госизмене и бывший президент Украины Петр Порошенко. Все они заявили, что в субботу по инициативе Яценюка подпишут соглашение о совместных действиях якобы для спасения Украины.

По их словам, члены партии монобольшинства «Слуга народа» тоже приглашены, но вряд ли явятся. Зеленский готовит Украину к чрезвычайному положению - Мураев

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.

Между тем российское руководство неоднократно заявляло о том, что не собирается вести войну на Украине, а гражданский конфликт на востоке страны считает внутренним делом Украины. Ни одна из международных организаций, признанных в ООН и ЕС не смогла найти подтверждения фактов участия российских войск на территории Украины. Поэтому ни о какой войне между Россией и Украиной, как утверждает украинский президент, нет.