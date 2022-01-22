Риторика и действия президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о его подготовке страны к введению чрезвычайного положения для сохранения своей власти. Об этом 21 января заявил лидер политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«То, что сейчас происходит, в связи с заявлениями президента, тайными встречами с избранными журналистами, это как раз подготовка к этой ситуации (введение чрезвычайного положения — ред.). Прежде всего, это позволит поставить на контроль медиа, ограничить уличную активность и запретить любые митинги, а также ограничить права и свободы каждого гражданина», — отметил Мураев.

Политолог Валерий Дымов считает, что Зеленский рискнул своей политикой и последними обращениями к украинцам на фоне интервью американским СМИ по поводу якобы вероятного вторжения России на территорию Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром. Зеленский успокаивает население и пугает запад войной - украинский политолог

Однако, утром в пятницу The Washington Post обнародовал интервью Зеленского, в котором Зеленский оценил вероятность якобы нападения России на Украину, а также предположил, что якобы захват начнется с Харькова.

Между тем российское руководство неоднократно заявляло о том, что не собирается вести войну на Украине, а гражданский конфликт на востоке страны считает внутренним делом Украины. Ни одна из международных организаций, признанных в ООН и ЕС, не смогла найти подтверждения фактов участия российских войск в гражданской войне на территории Украины. Поэтому никакой войны между Россией и Украиной, как утверждает украинский президент, нет.