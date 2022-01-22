Президент Украины Владимир Зеленский рискнул своей политикой и последними обращениями к украинцам на фоне интервью американским СМИ по поводу якобы вероятного вторжения России на территорию Украины. Об этом 21 января заявил политолог Валерий Дымов в эфире телеканала «Наш»

Президент Украины говорит несовместимые, противоречащие друг другу речи, тем самымм вводя в заблуждение то ли собственный народ, то ли зарубежных политиков, считает украинский политолог.

«Если свести две цитаты, то войны не будет, но Харьков оккупируют. Санкции должны вводить до войны, которой не будет. Надо думать перед тем, как говоришь. Это сочетание несочетаемого существует сейчас в головах тех, кто получил временно и случайно руль страны», — подчеркнул Дымов. Зеленский придумал, как обманом «продавить» Минск-2 - Москаль

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам своей страны с просьбой не паниковать якобы из-за возможного вторжения России и не скупать гречку со спичками. Кроме того он напомнил, что война на востоке Украины продолжается уже восьмой год, и пообещал, что 2023 год Украина встретит с миром.

Утром в пятницу The Washington Post обнародовал интервью Зеленского, который оценил вероятность якобы нападения России на Украину, а также предположил, что якобы захват начнется с Харькова.