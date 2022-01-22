Между Россией и Западом существуют непреодолимые противоречия в области переговоров по взаимной безопасности. Украина выполняет в них роль "мелкого хулигана", подстрекающего стороны к конфликту. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Никаких точек соприкосновения между Западом и Россией в вопросах взаимной безопасности быть не может, так как США не признают право РФ на пояс безопасности вокруг своих границ, отметил эксперт. Единственное, чего вряд ли жаждут США — это войны между Россией и Украиной. Суздальцев объяснил, как Порошенко «варварски» балансировал между Россией и Западом © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Украина в этой ситуации занимает роль мелкого хулигана, который пытается стравить во дворе разные группировки. Но на эти провокации дает ответы МИД в лице Захаровой. Мы давно бы договорились, если бы Киев себя сдерживал в своих провокационных выпадах против России и хоть как-то начал выполнять Минские соглашения», — сказал Суздальцев.

Идет борьба с тенью — борьба общих недоверий друг другу. Вашингтон не доверяет российским заверениям, что Россия не будет нападать на Украину, а Москва не верит обещаниям Вашингтону, заключил эксперт.

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