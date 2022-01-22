Мы помним, что давление на Минск после выборов 2020 года не привело к желаемому результату, и то же самое США понимают в отношении России, отметил эксперт.
«Хотя Блинкен в команде Байдена относится к той части, которая считает основной проблемой Россию, их больше беспокоят огромные амбиции Китая. Если они не договорятся с Россией, то это приведет к сближению Москвы и Пекина, вот они и ищут какие-то компромиссы…Одним из таких компромиссов является выполнение Минских соглашений, которые выгодны и России», — сказал Золотарёв.
Минские соглашения превращают Украину в конфедерацию вроде Боснии и Герцеговины и служат предохранителем от резких геополитических телодвижений, и поэтому в них заинтересована Россия, заключил эксперт.
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