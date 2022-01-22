Важнее всего для США сегодня - не допустить сближение России и Китая. Именно поэтому администрация Байдена пытается оказать давление на Украину с целью исполнения последней Минских соглашений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Мы помним, что давление на Минск после выборов 2020 года не привело к желаемому результату, и то же самое США понимают в отношении России, отметил эксперт. «Украина ценности не представляет». Блефуют ли США на переговорах с Россией © AFP, Kay Nietfeld

«Хотя Блинкен в команде Байдена относится к той части, которая считает основной проблемой Россию, их больше беспокоят огромные амбиции Китая. Если они не договорятся с Россией, то это приведет к сближению Москвы и Пекина, вот они и ищут какие-то компромиссы…Одним из таких компромиссов является выполнение Минских соглашений, которые выгодны и России», — сказал Золотарёв.

Минские соглашения превращают Украину в конфедерацию вроде Боснии и Герцеговины и служат предохранителем от резких геополитических телодвижений, и поэтому в них заинтересована Россия, заключил эксперт.

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