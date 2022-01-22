Статус второго государственного для русского языка несомненно позволил бы ликвидировать сразу несколько имеющихся и потенциальных линий напряжения как внутри страны, так и во внешней политике, отметил эксперт.
«Это безусловно придало бы уверенности в завтрашнем дне русскоязычному населению Казахстана и на порядок снизило бы его миграционные настроения», — заявил Намовир.
С другой стороны, люди понимают, что законы в Казахстане — явление временное, и они могут изменяться. Так, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили права быть пожизненным председателем Совета безопасности республики, напомнил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.