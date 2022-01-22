Статус русского как второго государственного языка в Казахстане несомненно помог бы русским жителям страны, в отличие от размещения на территории республики военных баз РФ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Статус второго государственного для русского языка несомненно позволил бы ликвидировать сразу несколько имеющихся и потенциальных линий напряжения как внутри страны, так и во внешней политике, отметил эксперт. «Пусть процветает Казахстан»: уроженец Алма-Аты Жириновский обратился к жителям страны © Пресс-служба Госдумы РФ / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

«Это безусловно придало бы уверенности в завтрашнем дне русскоязычному населению Казахстана и на порядок снизило бы его миграционные настроения», — заявил Намовир.

С другой стороны, люди понимают, что законы в Казахстане — явление временное, и они могут изменяться. Так, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева лишили права быть пожизненным председателем Совета безопасности республики, напомнил эксперт.

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