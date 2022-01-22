Аблязов назначен властями Казахстана "врагом страны №1", отметил эксперт.
«Было бы странно, если бы человек, назначенный фактически врагом страны №1, не попытался как-то использовать крупнейшие в истории страны протестные акции в свою пользу, напомнить о себе, приободрить своих немногочисленных сторонников и, возможно, приобрести новых», — сказал Намовир.
Cейчас же Аблязову ничего не остаётся, кроме как вновь пытаться накапливать ресурсную базу внутри страны и ждать следующего подходящего кризисного момента, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.