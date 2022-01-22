Ранее беглый банкир Мухтар Аблязов дал интервью РИА Новости, в котором заявил, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада. Это в интервью Украина.ру прокомментировал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Аблязов назначен властями Казахстана "врагом страны №1", отметил эксперт. Видеманн рассказал, кому на самом деле принадлежит Казахстан © pixabay

«Было бы странно, если бы человек, назначенный фактически врагом страны №1, не попытался как-то использовать крупнейшие в истории страны протестные акции в свою пользу, напомнить о себе, приободрить своих немногочисленных сторонников и, возможно, приобрести новых», — сказал Намовир.

Cейчас же Аблязову ничего не остаётся, кроме как вновь пытаться накапливать ресурсную базу внутри страны и ждать следующего подходящего кризисного момента, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.