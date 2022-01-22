Румыния давно предоставляет свои паспорта гражданам Молдавии, и число желающих объединения двух стран в Молдавии растёт. О том, почему Румынии удаётся так сильно влиять на соседнюю страну, рассказал в интервью Украина.ру депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко

Точный процент желающих объединения с Румынией неизвестен никому, и он зависит от того, кто заказывает то или иное социологическое исследование для того, чтобы уменьшить или увеличить эти цифры, подчеркнул эксперт. Вводили ЧП: Молдавия погасила долг перед Газпромом за январь © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

«Однако, к сожалению, в последнее время растет число желающих объединения по одной простой причине. Из-за хаоса и из-за отсутствия молдавских элит, которые выступали бы за развитие независимого государства…Один из аргументов в пользу объединения с Румынией состоит в том, что у нас якобы будет правовое государство», — сказал Односталко.

В то же время действия прозападных властей Молдавии сами являются живым аргументом к объединению: тотальное воровство, рост цен, захваченная юстиция и как итог захваченная государственность заставляют людей думать, что у Молдавии нет будущего как у независимого государства, заключил эксперт.

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