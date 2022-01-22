В качестве примера успешной евразийской интеграции небольшой страны эксперт приводит Армению. Количество преимуществ, которые бы получила Молдавия от вступления в Евразийский союз, трудно переоценить, заявил Односталко.
«Если бы мы вступили в ЕАЭС, мы бы имели дешевые энергоресурсы. Со странами объединения Россия имеет особые привилегированные отношения. Мы бы имели особые льготы для нашей сельхозпродукции, что очень важно. У нас было бы хорошее развитие отношений в плане трудовых мигрантов. У нас почти полмиллиона человек работают в РФ», — сказал собеседник издания.
Все возможности евразийской интеграции в Молдавии не развиваются из-за прозападного правительства страны, которое тормозит международные отношения страны как на полях СНГ, так и на полях ЕАЭС, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.