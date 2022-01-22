При предыдущем президенте Молдавии Игоре Додоне страна стала наблюдателем в ЕАЭС. Однако с приходом к власти прозападного правительства евразийские интеграционные процессы приостановились. О выгодах, которые Молдавия могла бы получить от вступления в ЕАЭС, рассказал в интервью Украина.ру депутат молдавского парламента Владимир Односталко

В качестве примера успешной евразийской интеграции небольшой страны эксперт приводит Армению. Количество преимуществ, которые бы получила Молдавия от вступления в Евразийский союз, трудно переоценить, заявил Односталко. Вводили ЧП: Молдавия погасила долг перед Газпромом за январь © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

«Если бы мы вступили в ЕАЭС, мы бы имели дешевые энергоресурсы. Со странами объединения Россия имеет особые привилегированные отношения. Мы бы имели особые льготы для нашей сельхозпродукции, что очень важно. У нас было бы хорошее развитие отношений в плане трудовых мигрантов. У нас почти полмиллиона человек работают в РФ», — сказал собеседник издания.

Все возможности евразийской интеграции в Молдавии не развиваются из-за прозападного правительства страны, которое тормозит международные отношения страны как на полях СНГ, так и на полях ЕАЭС, заключил эксперт.

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