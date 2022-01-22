Коллективный Запад довел Украину до того, что скоро она потеряет свою государственность. В стране глубочайший социально-экономический кризис, и осуществляются полномасштабные ущемления русского языка. До такого дна Молдавия ещё не дошла, отметил собеседник издания.
«Мы рядышком прекрасно видим и чувствуем, что там происходят. Разобщают народ, убивают экономику, разоряют предприятия, причем делают это очень быстро. Мы видим, что у них в регионах сложности», — поделился мнением о происходящем на Украине эксперт.
Республика Молдова пока еще сохраняет языковую независимость и свободу выбора, в Молдавии всё ещё есть СМИ, которые вещают другую точку зрения, хотя их и стараются закрывать, заключил Односталко.
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