Украину с Молдавией часто сравнивают: бытует множество стереотипов. Однако у Молдавии всё ещё остаётся языковая независимость и свобода выбора, чего на Украине уже нет. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко

Коллективный Запад довел Украину до того, что скоро она потеряет свою государственность. В стране глубочайший социально-экономический кризис, и осуществляются полномасштабные ущемления русского языка. До такого дна Молдавия ещё не дошла, отметил собеседник издания. «Пересчитаем, как нам выгодно»: стало известно, как Молдавия готовит аудит своего долга «Газпрому»

«Мы рядышком прекрасно видим и чувствуем, что там происходят. Разобщают народ, убивают экономику, разоряют предприятия, причем делают это очень быстро. Мы видим, что у них в регионах сложности», — поделился мнением о происходящем на Украине эксперт.

Республика Молдова пока еще сохраняет языковую независимость и свободу выбора, в Молдавии всё ещё есть СМИ, которые вещают другую точку зрения, хотя их и стараются закрывать, заключил Односталко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.