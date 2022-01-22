О попытках изжить русский в Молдавии и о том, как эти попытки вызывают обратный эффект, рассказал в интервью Украина.ру молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко

Западные фонды раздают в Молдавии гранты для производства пропаганды на русском языке, и одновременно стараются вытеснить русский из обихода граждан страны, как это происходит на Украине, отметил эксперт. Скупой платит дважды: Молдавия решила рискнуть и закачать газ в украинские хранилища © РИА Новости, Иван Руднев / Перейти в фотобанк

«И политика Украины, и политика РМ нацелена на то, чтобы вытеснить русскоязычное население и русский язык…Например, наш Конституционный суд признал неконституционным закон о статусе межэтнических языков. Мы порядка года назад в парламенте приняли этот закон в двух чтениях, понимая, что он нужен для мира и развития, а КС его отклонил по запросу госпожи президента и правящей партии», — сказал Односталко.

Действия правительства выявляют то, что власти стараются скрыть социально-экономические проблемы республики за ширмой борьбы с русским языком, что вызывает обратный эффект у населения. Людям рот не закрыть: молдоване общаются на русском языке и борются за него, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.