Альтернативы долгосрочным контрактам с "Газпромом" у Молдавии нет - необходимо договариваться с Россией. О том, сможет ли это сделать прозападная власть страны, рассказал в интервью Украина.ру депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко

Собеседник издания полагает, что энергетический кризис в Молдавии может прекратиться только когда уйдет нынешняя прозападная власть республики, учитывая то, что 100% поставок газа в Молдавии осуществляет "Газпром". Вводили ЧП: Молдавия погасила долг перед Газпромом за январь © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

«Российская сторона пойдет навстречу, но нужно проявлять к ним нормальное отношение. Нужно прекратить всю антироссийскую истерию, которую осуществляют проплаченные Западом политики, блогеры и политологи»,- сказал Односталко.

Одновременно с этим эксперт отмечает, что главный советник нынешнего президента страны Майи Санду является ещё и руководителем Фонда Аденауэра, и Санду совершенно несамостоятельна в принимаемых решениях.

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