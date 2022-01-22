Собеседник издания полагает, что энергетический кризис в Молдавии может прекратиться только когда уйдет нынешняя прозападная власть республики, учитывая то, что 100% поставок газа в Молдавии осуществляет "Газпром".
«Российская сторона пойдет навстречу, но нужно проявлять к ним нормальное отношение. Нужно прекратить всю антироссийскую истерию, которую осуществляют проплаченные Западом политики, блогеры и политологи»,- сказал Односталко.
Одновременно с этим эксперт отмечает, что главный советник нынешнего президента страны Майи Санду является ещё и руководителем Фонда Аденауэра, и Санду совершенно несамостоятельна в принимаемых решениях.
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