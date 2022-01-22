Россия продолжает идти на уступки Молдавии лишь из-за сочувствия к братскому народу республики. Прозападные же власти страны установили в Молдавии настоящую диктатуру, уверен депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ранее в Молдавии случился газовый кризис, вызванный неспособностью правительства выплатить долги по контракту с "Газпромом". Односталко уверен, что кризис завершится только тогда, когда не будет прозападной власти.

«Эти ребята пришли из НПО, которые финансируются на Западе, и заказчиком этого являются конкретные западные страны. Они работают по принципу «чем хуже, тем лучше». Так же они и управляют государством. Только от их действий страдают конкретные пенсионеры, учителя, врачи, рабочие и даже предприниматели», — сказал Односталко.

Диктатор Уганды Иди Амин не был таким настолько жестоким, насколько жестока молдавская власть в лице правящей партии и президента Майи Санду, подчеркнул эксперт.

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