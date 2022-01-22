Газовый кризис был вызван ложью прозападного правительства страны: изначально не была решена проблема контракта, который якобы был подписан на молдавских условиях. В действительности оказалось так, что Кишинёв, предложив свои условия, выполнить их не смог, подчеркнул эксперт.
«Речь идет о том, что в новом контракте мы обязаны выплачивать 50% потребляемого газа до 20 числа текущего месяца. То есть сегодня должен был быть завершен транш оплаты, а денег нет. По самым скромным подсчетам, не хватает 25-30 млн долларов», — сказал Односталко.
Эксперт также отметил неспособность власти в принципе решить эту проблему: единственное, что прозападные власти смогли сделать — это попросить денег в долг у Евросоюза. Чрезвычайное положение было введено, чтобы беспрепятственно использовать долговые деньги для оплаты по контракту, пояснил Односталко.
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