Есть веские основания полагать, в казахстанских беспорядков не обошлось без руководства КНБ во главе с Каримом Масимовым. Ему и его подчиненным сейчас приписывают множество злодейств. Сложно сказать, что из этого правда, рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«Тогда же у нас была информация о том, что некоторые сотрудники КНБ поддерживают связи с салафитами и что есть лагеря, в которых проходят подготовку боевики от радикальных течений. Но мне не очень понятно, для чего чекистам поддерживать радикальных исламистов. Не думаю, что это была их целевая политика. Скорее всего, этим занимались отдельные офицеры по отдельным поручениям, осталось только выяснить, кого. Наверное, руководство КНБ прекрасно знало об этих проектах, иначе они были бы задушены в зародыше», — рассуждает Серенко.

Для того чтобы назвать январские беспорядки «чекистским мятежом», надо дождаться итогов расследования этих событий, но то, что импотенция и бессилие казахстанских силовиков уж очень подозрительна, это факт, подчеркнул политолог.

Это только подтверждает, что в Казахстане есть организованные политические силы, связанные с силовыми структурами, которые используют протестный потенциал в обществе для перехвата власти и создания новых правящих элит. Одна группировка, связанная с семьей Назарбаева, пыталась сместить другую группировку, заключил собеседник издания.

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