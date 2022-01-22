Ранее сообщалось, что Госдеп США выделит 500 тысяч долларов на производство в Молдавии художественных и развлекательных программ на русском языке. Это в интервью Украина.ру прокомментировал депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко

Американцы, европейцы и их сателлиты раздают гранты молдавским СМИ для того, чтобы якобы продвигать русский язык, однако через эти СМИ ведётся пропаганда проевропейской власти, подчеркнул эксперт. Вводили ЧП: Молдавия погасила долг перед Газпромом за январь © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

«Тут будет то же самое. У нас один из крупных новостных агрегаторов уже прямо об этом говорит. Если раньше они как-то стеснялись, то теперь они не скрывают, что получают миллионы долларов от посольства США на развитие «независимых СМИ» в РМ, а, на самом деле, исповедуют западную повестку дня», — сказал Односталко.

Хуже всего не то, что они продвигают прозападную повестку, а то, что СМИ, работающие на гранты, выступают против Молдавии как государства — они не заинтересованы в независимой Молдавии, и стремятся способствовать включению её в состав Румынии, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.