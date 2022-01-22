Главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру усомнился в необходимости размещения в стране российских военных баз, посчитав, что ни одной из сторон пользы это не принесет

«Что касается российской базы в Казахстане, то, во-первых, я не очень понимаю, зачем она здесь нужна. А во-вторых, посмотрите на Киргизию или Таджикистан, ну есть там российские базы. Улучшило ли это как-то положение или самочувствие жалких остатков тамошнего русского населения?» — сказал журналист.

«Переломлены»: белорусский политик описал будущее страны с Лукашенко © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Ильей Намовиром можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно, отдельные политики расценили этот факт как желание России разместить в стране свое вооружение.