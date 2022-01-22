«Статус второго государственного для русского языка несомненно бы в кратко- и среднесрочной перспективе позволил бы ликвидировать сразу несколько имеющихся и потенциальных линий напряжения как внутри страны, так и во внешней политике.
Это, безусловно, придало бы уверенности в завтрашнем дне русскоязычному населению Казахстана и на порядок снизило бы его миграционные настроения», — сказал журналист.
С другой стороны, оговорился он, казахстанские законы — явление непостоянное, сегодня их могут принять, а завтра отменить, поэтому вера в обещания у народа достаточно слабая.
Полностью интервью с Ильей Намовиром можно прочитать здесь.
В настоящее время в Казахстане проживает порядка 3 миллионов русских. Между тем, в момент распада Советского Союза на этих территориях было более 6,5 миллионов русских.