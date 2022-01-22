Главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос о том, улучшит ли положение русских, проживающих в стране, если их язык получит статус государственного

«Статус второго государственного для русского языка несомненно бы в кратко- и среднесрочной перспективе позволил бы ликвидировать сразу несколько имеющихся и потенциальных линий напряжения как внутри страны, так и во внешней политике.

Это, безусловно, придало бы уверенности в завтрашнем дне русскоязычному населению Казахстана и на порядок снизило бы его миграционные настроения», — сказал журналист.

Журналист из Казахстана ответил, к чему приведет переименование Нур-Султана © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Ильей Намовиром можно прочитать здесь.

В настоящее время в Казахстане проживает порядка 3 миллионов русских. Между тем, в момент распада Советского Союза на этих территориях было более 6,5 миллионов русских.