Пока нет никаких оснований говорить о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет строить новую политическую систему взамен старой. Последние кадровые перестановки тому подтверждение, заявил в интервью изданию Украина.ру главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

«Опыт всей постсоветской Средней Азии говорит, что добровольное оставление власти в наших краях — исключение из правила. Образно говоря, риски упасть за борт у того, кто снял капитанскую фуражку, больше, чем у того, кто стоит у штурвала. Даже, если в перспективе корабль где-то сядет на мель», — сказал Намовир.

Белорусский политик назвал преемника Лукашенко на посту президента © president.gov.by

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Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев, фактически удерживая власть в своих руках.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ, что на Западе было воспринято неоднозначно.

В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.